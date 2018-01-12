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    Экономика

    Озвучена сумма предельной пенсии в Украине

    (обновлено: )22502
    Как сообщил глава Пенсионного фонда, "в этом году в связи с ростом прожиточного минимума потолок пенсий максимальный вырос с 10 740 грн до 13 800 грн".
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. С 1 января этого года предельный размер пенсий в Украине составил 13,8 тыс. грн, сообщил глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный в ходе встречи с ветеранами металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе.

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    "В этом году в связи с ростом прожиточного минимума потолок пенсий максимальный вырос с 10 740 грн до 13 800 грн", – сказал он.

    По его словам, средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тыс. грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии для украинцев с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой вырастут в 2019 году.

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