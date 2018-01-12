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    Украинских водителей призвали к бойкоту АЗС

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    В январе автомобилистов призывают бойкотировать заправки сети WOG, в феврале Shell, в марте OKKO, апреле БРCM, а в мае "Нафтогаз".
    АЗС. Автозаправка. Бензин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В сети призывают украинских водителей не покупать топливо на отечественных АЗС, чтобы вынудить заправщиков опустить цены на горючее, передает ubr.ua.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    То бензин, а то дети. Что спрятано в цене на топливо?

    Активисты призывают бойкотировать крупные сети два месяца, по очереди.

    "В течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона: допустим это WOG. Если топливо не будут покупать долгий период — продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены — другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов", — говорится в одном из автопабликов в соцсети Facebook."

    В январе автомобилистов призывают бойкотировать заправки сети WOG, в феврале Shell, в марте OKKO, апреле БРCM, а в мае "Нафтогаз".

    Между тем, заправщики объясняют повышение цен на топливо нестабильным курсом доллара и дорожающую нефть.

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