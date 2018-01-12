Кабмин отменил предложенную Минфином реформу таможни и ГФС

КИЕВ, 12 янв —РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины отменил постановления о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которые в прошлом году инициировало Министерство финансов, сообщает "Зеркало недели".

"На заседании правительства в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля прошлого года", — говорится в сообщении.

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Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможни.

"Объединенные государственные налоговые инспекции должны быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков — включены в состав Межрегионального главного управления ГФС", — отмечает издание.

И. о. председателя ГФС Мирослав Продан и представители парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали предложения Минфина и заявили, что их невозможно реализовать. В свою очередь в Минфине заявили, что руководство ГФС не хочет реформировать ведомство.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил держать бюджетные средства в валюте.