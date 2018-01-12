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    Кабмин отменил предложенную Минфином реформу таможни и ГФС

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    На заседании правительства было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики. Поставления инициировало Министерство финансов.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв —РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины отменил постановления о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которые в прошлом году инициировало Министерство финансов, сообщает "Зеркало недели".

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    "На заседании правительства в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля прошлого года", — говорится в сообщении.

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    Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможни.

    "Объединенные государственные налоговые инспекции должны быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков — включены в состав Межрегионального главного управления ГФС", — отмечает издание.

    И. о. председателя ГФС Мирослав Продан и представители парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали предложения Минфина и заявили, что их невозможно реализовать. В свою очередь в Минфине заявили, что руководство ГФС не хочет реформировать ведомство.

    Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил держать бюджетные средства в валюте

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