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    Экономика

    Украина утратила статус эспортера свинины

    (обновлено: )38040
    Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщила об экономических итогах отрасли АПК за 2017 года. Оказалось, что поставки свинины в Украину превысили по объему ее экспорт.
    Мясная лавка
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Объемы импорта свинины в Украину превысили объем экспорта, в результате наше страна утратила статус экспортера, сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины".

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    Экспорт свинины из Украины составил 4,9 тысяч тонн, в денежном исчислении — 10,5 миллионов долларов по итогам 2017 года. При этом импорт свинины достиг 5,6 тысяч тонн на сумму 9,96 миллионов долларов.

    "Активизация импорта свинины во втором полугодии 2017 года позволила не только наверстать результаты 2016, но и превысить их в два раза. Если в течение января-декабря прошлого года, экспортировали 4,9 тыс. тонн совокупной стоимостью 10,5 млн долларов, то импорт 5,6 тыс. тонн свинины "стоил" 9,96 млн долларов. Поэтому звание нетто-экспортера свинины Украина удержала лишь номинально", — сказано в сообщении ассоциации.

    Производители отмечают, что валютные поступления от внешних поставок свинины выросли в два раза по сравнению с 2016 годом, а их объемы в натуральном выражении увеличились на 56%.

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    Напомним, что в осенью и в декабре 2017 года Госстата зафиксировал значительное подорожание свинины и сала. При этом отмечалось значительно колебание цен на сало по регионам: в Киеве его можно приобрести за 104 грн за килограмм, а в Тернопольской области — за 32 грн.

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