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    Экономика

    В Украине сливочное масло за год подорожало на треть

    (обновлено: )8120
    За год в Украине цены на сливочное масло выросли на 27,6%. Максимальные цены на сливочное масло зафиксированы в Киеве — 178,38 грн/кг.
    Сливочное масло
    bagiraclub.ru

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Цены на масло сливочное в январе-декабре 2017 года выросли на 27,6% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

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    РИА Новости Украина
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    Об этом сообщает "Агро Перспектива" со ссылкой на Государственную службу статистики.

    По состоянию на 28 декабря 2017 года средние цены на сливочное масло в рознице составляли 162,44 грн/кг против 134,32 грн/кг на 29 декабря 2016.

    При этом максимальные цены на сливочное масло зафиксированы в Киеве — 178,38 грн/кг.

    Ранее сообщалось, что в Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар. Повышение цен произойдет на 5-10% до марта.

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