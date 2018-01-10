В Украине сливочное масло за год подорожало на треть

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Цены на масло сливочное в январе-декабре 2017 года выросли на 27,6% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

Об этом сообщает "Агро Перспектива" со ссылкой на Государственную службу статистики.

По состоянию на 28 декабря 2017 года средние цены на сливочное масло в рознице составляли 162,44 грн/кг против 134,32 грн/кг на 29 декабря 2016.

При этом максимальные цены на сливочное масло зафиксированы в Киеве — 178,38 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар. Повышение цен произойдет на 5-10% до марта.