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10.01.201810:35
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    Экономика

    Гривна резко подешевела по отношению к российскому рублю

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    Курс гривны летит в пропасть (38)

    (обновлено: )2073170
    Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на 10 января. Курс гривны по отношению к российскому рублю приблизился к психологической отметке 5 грн/10 руб.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Официальный курс гривны по отношению к российскому рублю установлен 10 января на уровне 4,94 гривны за 10 рублей, сообщается на сайте Национального банка Украины.

    Накануне официальный курс гривны составлял 4,86 грн за 10 рублей. Украинская валюта приблизилась к психологическому рубежу 5 грн/10 рублей.

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    Официальный курс доллара на 10 января — 28,20 грн/долл.

    Курс евро — 33,65 грн/евро.

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