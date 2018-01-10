Гривна резко подешевела по отношению к российскому рублю

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Официальный курс гривны по отношению к российскому рублю установлен 10 января на уровне 4,94 гривны за 10 рублей, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Накануне официальный курс гривны составлял 4,86 грн за 10 рублей. Украинская валюта приблизилась к психологическому рубежу 5 грн/10 рублей.

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Официальный курс доллара на 10 января — 28,20 грн/долл.

Курс евро — 33,65 грн/евро.

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