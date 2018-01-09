К весне в Украине подорожает сахар

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар, прогнозирует Ассоциация "Укрсахар".

Повышение цен произойдет на 5-10% до марта, заявил руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

"Если имеем в виду закупочные цены, то они пойдут немного вверх, но незначительно. Мы очень зависим от мировых цен. На первый взгляд, может показаться, что доля экспорта в нашем производстве не очень большая, поэтому прямой привязки к международным ценам у нас вроде бы нет, но по факту мы имеем одни и те же тенденции — когда мир (мировые цены на сахар) идет вверх, Украина идет вверх, когда мир идет вниз, Украина идет вниз. Поэтому прогнозируем, что в Украине цены увеличатся где-то на 5-10% до весны, и мир, по разным оценкам, тоже пойдет вверх, но несущественно", — сказала эксперт в комментарии Українським Новинам.

По словам Бутыло, после завершения сезона сахароварения оптово-отпускные цены поднимутся приблизительно на 5-7%. На данный момент цены на внутреннем рынке ниже по сравнению с прошлым годом.

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По данным Государственной службы статистики, на конец 2017 года средневзвешенные цены на сахар снизились на 4,7%, или до 12,78 гривны за килограмм.