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    Экономика

    К весне в Украине подорожает сахар

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (815)

    (обновлено: )22010
    Ассоциация производителей и торговцев сахаром прогнозирует повышение закупочных цен к марту 2018 года. Рост составит 5-10 процентов.
    Сахар. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар, прогнозирует Ассоциация "Укрсахар".

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    Повышение цен произойдет на 5-10% до марта, заявил руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

    "Если имеем в виду закупочные цены, то они пойдут немного вверх, но незначительно. Мы очень зависим от мировых цен. На первый взгляд, может показаться, что доля экспорта в нашем производстве не очень большая, поэтому прямой привязки к международным ценам у нас вроде бы нет, но по факту мы имеем одни и те же тенденции — когда мир (мировые цены на сахар) идет вверх, Украина идет вверх, когда мир идет вниз, Украина идет вниз. Поэтому прогнозируем, что в Украине цены увеличатся где-то на 5-10% до весны, и мир, по разным оценкам, тоже пойдет вверх, но несущественно", — сказала эксперт в комментарии Українським Новинам.

    По словам Бутыло, после завершения сезона сахароварения оптово-отпускные цены поднимутся приблизительно на 5-7%. На данный момент цены на внутреннем рынке ниже по сравнению с прошлым годом.

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    По данным Государственной службы статистики, на конец 2017 года средневзвешенные цены на сахар снизились на 4,7%, или до 12,78 гривны за килограмм.

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