наверх
09.01.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Медведчук: попытка заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась

    (обновлено: )45261
    Как отметил Виктор Медведчук, по данным НБУ, в январе — ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Попытка властей Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

    Флаги Украины и Израиля перед зданием Администрации президента Украины
    УНИАН Александр Синица
    У Израиля есть повод не подписывать ЗСТ с Украиной

    "По данным НБУ (Национального банка Украины — ред.), в январе — ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией. Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики", — написал Медведчук в Facebook во вторник.

    По его словам, попытка заменить их зоной свободной торговли с ЕС провалилась. "Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов", — добавил Медведчук.

    В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших