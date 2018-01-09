Медведчук: попытка заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Попытка властей Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"По данным НБУ (Национального банка Украины — ред.), в январе — ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией. Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики", — написал Медведчук в Facebook во вторник.

По его словам, попытка заменить их зоной свободной торговли с ЕС провалилась. "Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов", — добавил Медведчук.

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.