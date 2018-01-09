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    Экономика

    ГФС: Россия остается основным поставщиком угля для Украины

    (обновлено: )320110
    Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%), из США – 682 миллиона долларов (24,9%), из Канады – 182,2 миллиона долларов (6,6%).
    Уголь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В минувшем году по сравнению с 2016 годом валютные расходы Украины на покупку угля выросли почти в два раза — до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу.

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    В ведомстве отмечают, что крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Канада. Так импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%), из США – 682 миллиона долларов (24,9%), из Канады – 182,2 миллиона долларов (6,6%). На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов.

    Кроме того, сам экспорт угля вырос в два раза.

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