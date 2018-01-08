Биткоин снова падает в цене

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет на фоне комментариев финансовых ведомств разных стран о недоверии к криптовалютам, следует из данных торгов, сообщает Прайм.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 16.03 по Киеву биткоин дешевел на 9,97%, до 15,1 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 10,27%, до 14,71 тысячи долларов, на GDAX — на 10,31%, до 14,76 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 9,09%, до 14,7 тысячи долларов.

Как сообщает агентство Рейтер, ЦБ Израиля в понедельник объявил о том, что он не признает виртуальные валюты, такие как биткоин, в качестве "подлинной" валюты. Регулятор отметил, что "существует реальная трудность в выпуске широких рекомендаций относительно правильного способа оценки, управления и контроля рисков", связанных с виртуальными валютами.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на источник сообщило, что ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов (NIFA) обращаться с просьбой к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга. По словам источника, китайский центробанк объясняет ограничения необходимостью экономии электроэнергии.

Что касается других, альтернативных криптовалют, то Ethereum, в свою очередь, дешевела на 1,03%, до 1,1 тысячи долларов, Ripple — на 27,41%, до 2,4 доллара, Bitcoin Cash — на 18,6%, до 2,4 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 725,7 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка криптовалют.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.