Visa отказалась от работы с биткоином

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты, сообщает Укринформ.

Отмечается, что несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

"В Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", — говорится в сообщении.

В WaveCrest посчитали иначе.

"Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую криптоекономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", — заявили в WaveCrest.

Ранее сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — в начале 2018 года демонстрирует негативную динамику впервые с 2015 года, следует из данных торгов.