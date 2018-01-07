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    Экономика

    Visa отказалась от работы с биткоином

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (52)

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    Несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.
    Банковские карты. Архивное фото
    flickr.com/orphanjones

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты, сообщает Укринформ.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    Отмечается, что несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

    "В Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", — говорится в сообщении.

    В WaveCrest посчитали иначе.

    "Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую криптоекономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", — заявили в WaveCrest.

    Ранее сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — в начале 2018 года демонстрирует негативную динамику впервые с 2015 года, следует из данных торгов.

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