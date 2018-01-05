ДНР запретила ввоз подакцизных товаров с территории ЛНР

КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. Самопровозглашенная ДНР запретила ввоз подакцизной продукции с территории, контролруемой самопровозглашенной ЛНР. Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения от 7 декабря 2017 года, подписанные главой непризнанной ДНР Александром Захарченко.

Так, постановлением №16-12 запрещен ввоз в ДНР из ЛНР подакцизных товаров "вне зависимости от страны происхождения". Об этом говорится в пункте 5 данного документа.

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Также создан автоматический механизм введения зеркальных таможенных санкций против самопровозглашенных ЛНР. В пункте 4 постановляется зеркально отвечать на запреты и ограничения ЛНР на ввоз товаров с территории самопровозглашенной ДНР.

dnr-online.ru Постановление самопровозглашенной ДНР о запрете воза продукции из самопровозглашенной ЛНР

dnr-online.ru Постановление самопровозглашенной ДНР о запрете воза продукции из самопровозглашенной ЛНР

Напомним кКонтактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.