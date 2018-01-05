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    В Кабмине сообщили, насколько повысят пенсии в 2019

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    По словам заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, в Украине создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В 2019 году в рамках первой индексации пенсии планируется увеличить на 20%, заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

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    "Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит, примерно, 20% к размеру пенсий", — заявил чиновник в эфире телеканала "Прямой".

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что после старта в Украине пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 миллиона пенсионеров

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