наверх
05.01.201813:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Банк Кипра заморозил $820 млн активов Ахметова

    (обновлено: )84791
    В распоряжении СМИ появилась копия решения от заявителя - Raga Establishment. Как отмечается, Raga Establishment подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную группу "Укртелеком".
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии, касаемое господина Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря, пишет "УНИАН".

    Читайте также: Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

    Financial Times получило копию решения от заявителя — Raga Establishment. Raga Establishment подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком". Как отмечается, "Укртелеком" был продан Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов.

    Напомним, Ахметов вновь стал богатейшим украинцем. Согласно рейтингу, состояние Ахметова оценивается в 6,9 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Главная елка Одессы
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?