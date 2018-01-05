Банк Кипра заморозил $820 млн активов Ахметова

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии, касаемое господина Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря, пишет "УНИАН".

Читайте также: Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

Financial Times получило копию решения от заявителя — Raga Establishment. Raga Establishment подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком". Как отмечается, "Укртелеком" был продан Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов.

Напомним, Ахметов вновь стал богатейшим украинцем. Согласно рейтингу, состояние Ахметова оценивается в 6,9 миллиарда долларов.