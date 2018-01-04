наверх
04.01.201819:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Более 100 крупных предприятий готовы возобновить работу в Луганске – мэр

    (обновлено: )431100
    Мер Луганска заявил, что одной из основных проблем для руководителей предприятий является поиск рынка сбыта. По словам чиновника, запуск предприятий обеспечит новые рабочие места, что позволит большему числу людей вернуться в Луганск.
    Алчевский металлургический комбинат
    Сайт ИСД

    ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Более 100 крупных предприятий, находящихся в Луганске, готовы возобновить работу, сообщил журналистам глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

    В Донбассе нет реального перемирия - Климкин. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    "Республика в 2018 году перед собой ставит задачу поднятия экономического роста республики. И это касается в первую очередь города Луганска, так как у нас более 100 крупных предприятий, которые могли бы работать и приносить пользу как республике, так и городу", – заявил Пилавов, слова которого цитирует РИА Новости.

    Мер города подчеркнул, что одной из основных проблем для руководителей предприятий является поиск рынка сбыта.

    "Мы сегодня разговариваем со всеми руководителями предприятий в Луганске, смотрим, какая сегодня экономическая ситуация, какая нужна помощь, чтобы предприятие заработало и увеличило объемы", – рассказал Пилавов.

    Мэр уточнил, что запуск предприятий обеспечит новые рабочие места, что позволит большему числу людей вернуться в Луганск. Он привел в пример возобновление работы Алчевского металлургического комбината, который обеспечит работой более 15 тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР.

    Смотрите также: Соцсети бурно обсуждают новый "перл" Кличко

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает