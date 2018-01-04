Более 100 крупных предприятий готовы возобновить работу в Луганске – мэр

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Более 100 крупных предприятий, находящихся в Луганске, готовы возобновить работу, сообщил журналистам глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

"Республика в 2018 году перед собой ставит задачу поднятия экономического роста республики. И это касается в первую очередь города Луганска, так как у нас более 100 крупных предприятий, которые могли бы работать и приносить пользу как республике, так и городу", – заявил Пилавов, слова которого цитирует РИА Новости.

Мер города подчеркнул, что одной из основных проблем для руководителей предприятий является поиск рынка сбыта.

"Мы сегодня разговариваем со всеми руководителями предприятий в Луганске, смотрим, какая сегодня экономическая ситуация, какая нужна помощь, чтобы предприятие заработало и увеличило объемы", – рассказал Пилавов.

Мэр уточнил, что запуск предприятий обеспечит новые рабочие места, что позволит большему числу людей вернуться в Луганск. Он привел в пример возобновление работы Алчевского металлургического комбината, который обеспечит работой более 15 тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.