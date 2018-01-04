Подведены итоги года по взлету цен на мясо

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подвели итоги 2017 года, проанализировав динамику роста цен на мясо.

"За 2017 год индекс мясной корзины вырос на 36%", — написал генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook. Он пояснил, что стоимость мясной корзины (по килограмму всех видов мяса) по состоянию на 1 января 2018 года составляла 415 грн, тогда как годом ранее 305 грн.

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По его словам, все виды мяса подорожали на 28-67%: сало – на 67%, свинина – 39%, говядина – 33% и тушка куриная – 28%. Он уточнил, что в прошлом году свинина и говядина прибавили в цене по 28 грн за килограмм, сало – 27 грн, колбаса вареная – 15 грн, а тушка куриная – 12 грн. Килограмм говядины с костью можно купить в среднем по 116 грн, свинины – 101 грн, сала – 68 грн, вареную колбасу – по 76 грн, а курицу – по 54 грн.

Дорошенко также уточнил, что последние десять дней 2017 года "были спокойными для потребителей в вопросе цен" — ценовых колебаний не наблюдалось, кроме мяса: свинина подорожала на 2,5 грн за килограмм, говядина — 1,6 грн, а тушка куриная – 43 коп, а сало впервые почти за год подешевело на 72 коп. за килограмм.

"Но обращаем внимание на то, как можно жонглировать цифрами. Государственному мониторингу подлежит курятина только в виде тушки. Крупнейший производитель курятины оценивает свою долю в промышленном производстве куриного мяса в 55%. Пять крупнейших компаний по производству куриного мяса занимают 90% рынка. Поэтому правительство может показать умеренный рост цены на примере куриной тушки, которая выросла с марта 2017 года на 16%. За это же время филе, которое не подлежит государственному мониторингу, выросло в цене на 30%. И хотя оно еще дешевле, чем в соседних странах, но не возможно не допустить мысли о возможном удержании цен на тот продукт, который мониторится, ради хорошей статистики. А потери от этого компенсируются более стремительным подорожанием стоимости других видов курицы", — отметил эксперт.

В прошлом году наблюдался рост стоимости на все социальные продукты, кроме гречки и сахара — гречка подешевела на 10,3 грн, или на 36%, а сахар – на 2,2 грн, или на 15%.

Алексей Дорошенко/Facebook, 4 января 2018

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