НБУ: бизнес вывел из Украины в 2017 году $1,8 млрд

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости Украина. За 2017 год инвесторы репатриировали прибыли на сумму 1,8 млрд долларов, это немного больше, чем мы ожидали, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Согласно оперативным данным сумма репатриации составила 1,8 миллиарда долларов. Это немного больше, чем мы ожидали, мы увидели несколько увеличенный объем репатриации дивидендов в конце года. Возможно это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблем в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем мы ожидали", — заявил Чурий в эфире "Радио-Вести".

В ближайшее время Нацбанк направит банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", — отметил Чурий.

Ранее сообщалось, что НБУ поменял правила предоставления небанковским финучреждениям лицензий на проведение наличных обменных валютных операций вне банковских отделений. Речь идет о работе выносных касс или будок.