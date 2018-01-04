В работе системы "Приват24" произошел сбой

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Корпоративные клиенты "ПриватБанка" утром в четверг не могли воспользоваться сервисом "Приват24" для бизнеса, пишет "Страна".

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Сбой наблюдался около 9:00.

В службе поддержки подтвердили наличие проблемы. Спустя 30 минут она была решена.

Страна Сбой в работе "Приват24", 4 января 2018

До нового года Министерство финансов Украины провело четвертый этап докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 16 миллиардов гривен. Таким образом, общая сумма докапитализации составила 5,6 миллиарда долларов.