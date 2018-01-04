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    Экономика

    В работе системы "Приват24" произошел сбой

    (обновлено: )53120
    Корпоративные клиенты "ПриватБанка" утром в четверг массово жаловались на сбой работы онлайн-сервиса "Приват24". В финансовом учреждении сообщили, что проблема наблюдалась около 9:00.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Корпоративные клиенты "ПриватБанка" утром в четверг не могли воспользоваться сервисом "Приват24" для бизнеса, пишет "Страна".

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    Сбой наблюдался около 9:00.

    В службе поддержки подтвердили наличие проблемы. Спустя 30 минут она была решена.

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    Сбой в работе "Приват24", 4 января 2018

    До нового года Министерство финансов Украины провело четвертый этап докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 16 миллиардов гривен. Таким образом, общая сумма докапитализации составила 5,6 миллиарда долларов.

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