Немецкий автоконцерн ответил на обвинения Киева в работе в Крыму

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Автоконцерн Volkswagen и все входящие в него бренды соблюдают действующий санкционный режим в Крыму, заявили РИА Новости в пресс-департаменте Volkswagen AG.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

"Конечно, марки, входящие в концерн Volkswagen, соблюдают санкции и придерживаются резолюций. Иные оценки мы не можем объяснить", — говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.

Ранее также в автоконцерне Daimler РИА Новости заявили, что не имеют официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания на полуострове Крым с 2015 года и соблюдают действующий санкционный режим.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Согласно западным санкциям, компаниям, находящимся под юрисдикцией ЕС, запрещено приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать там совместные предприятия, предоставлять инвестиционные услуги по подобным сделкам.

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Компаниям ЕС и предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, судам, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.