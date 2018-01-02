Остатки на счетах казначейства Украины уменьшились в 10 раз

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Остаток средств на едином казначейском счете Украины на начало января 2018 года составил 5,1 млрд грн.

По информации Государственной казначейской службы Украины, за декабрь 2017 года остатки снизились в 10,6 раз.

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Сообщается, что в декабре 2016 года остатки на счете уменьшились на 13,3 миллиарда гривен, в 2015-м – почти на 39 миллиардов гривен.

Напомним, в декабре Верховная Рада утвердила государственный бюджет на 2018 год. Он принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.

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