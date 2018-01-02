Украина стала лидером в новом рейтинге влиятельного издания

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что влиятельное издание The Financial Times назвало Украину лидером среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года.

"The Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", — написал он на своей странице в Facebook.

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В списке Украина занимает первое место: данный показатель улучшился на 24,21 пункта — с 39,69 в 2010 году до 63,9 в 2017-м.

Владимир Гройсман/Facebook, 1 января 2017

Ранее сообщалось, что украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе, исходя из перевода в единую валюту. Это происходит прежде всего вследствие падения гривны, что наблюдалось за последние годы.