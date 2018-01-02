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    Экономика

    Львов и Батуми соединили прямым авиарейсом

    (обновлено: )3711
    Изначально полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам. Стоимость билетов эконом-класса составит 6154 грн в обе стороны.
    Города мира. Львов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Авиакомпания Yanair открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов — Батуми, которые начнут выполнять с 8 июня, сообщает портал avianews.com.

    Предполагается, что изначально полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам. Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13.15, вылет из Львова в Батуми на 16.00.

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    Стоимость билетов эконом-класса составит 6154 грн в обе стороны. В цену включено питание и перевозка багажа до 23 кг.

    Ранее сообщалось, что в Киев начал летать итальянский лоукостер

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