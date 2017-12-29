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    Экономика

    Рост сбережений украинцев уменьшился в несколько раз

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    По данным Госстата, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В третьем квартале сбережения украинцев выросли на 3 миллиарда гривен, но это почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Госстат.

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    Как стало известно, доходы населения составили 642,1 млрд гривен, в то время как расходы – 639,1 млрд гривен.

    По данным Госстата, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

    Ранее эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что украинцы сейчас проедают ту "подушку безопасности", которая была накоплена ранее, и продолжаться это будет до тех пор пока не доедят, и либо умрут, либо станут больше зарабатывать, либо организуют очередную революцию.

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