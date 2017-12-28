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    Экономика

    Озвучены потери Украины от российских торговых ограничений

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    По словам Наталии Микольской, связи между Киевом и Москвой были разрушены искусственно, в противном случае торговля с РФ "развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год".
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    Думская.net

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Экономика Украины ежегодно несет огромные потери из-за разрыва торговых связей между Киевом и Москвой, заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью "Европейской правде".

    Она отметила рост товарооборота между Украиной и Россией. По ее словам, объясняется это тем, что страны-соседи зачастую являются крупнейшими торговыми партнерами.

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    "Как на рынке России есть товары, которые нужны Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в России", — сообщила торгпред. Она подчеркнула, что "бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент".

    По ее словам, экономические отношения между странами могли бы развиваться активнее, если бы не санкции.

    "И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год", — заявила торгпред.

    При этом Микольская подчеркнула, что Россия является не партнером Киева, а лишь "страной, с которой Украина торгует".

    Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В декабре 2017 года Киев продлил на год действие этих решений.

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    Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной для защиты своего рынка, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы.

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