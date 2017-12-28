Госстат назвал среднюю зарплату в Украине

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с прошлым месяцем выросла на 0,4% — до 7479 грн.

Реальная заработная плата в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,5%, а по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 21,4%, сообщает УНИАН со ссылкой на Госстат.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине вырос максимальный размер помощи по безработицы: с 6739 гривен он повысился до 7048 гривен.