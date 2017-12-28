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28.12.201722:08
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    НБУ ликвидировал еще один банк

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    В НБУ уточнили, что причиной для отзыва лицензий стало согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк".

    Национальный банк Украины
    Украинское фото
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    Об этом сообщается на сайте регулятора.

    "Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью(…) Национальный банк Украины решениями Правления от 28 декабря 2017 года №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк". Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", — сообщает НБУ.

    ПАО "Кредит Оптима Банк" — четвертый банк, который принял такое решение. Национальный банк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии в ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

    Ранее сообщалось, что НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк".

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