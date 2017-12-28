НБУ ликвидировал еще один банк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк".

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью(…) Национальный банк Украины решениями Правления от 28 декабря 2017 года №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк". Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", — сообщает НБУ.

ПАО "Кредит Оптима Банк" — четвертый банк, который принял такое решение. Национальный банк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии в ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

Ранее сообщалось, что НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк".