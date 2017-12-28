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28.12.201710:07
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    Экономика

    На фоне роста цен. В Украине падают объемы продаж топлива

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    В ноябре розничные продажи бензина марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 - 58,9 тыс. тонн, марки А-98 - 374,1 тонны. Розничные продажи дизтоплива в Украине за месяц сократились на 10,2% - до 94,4 тыс. тонн.
    АЗС. Автозаправка. Бензин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. За месяц в Украине сократились объемы потребления всех видов горючего, сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
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    По данным Госстата, розничные продажи сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) в ноябре 2017 сократились на 3,3% по сравнению с октябрем этого года до 59,5 тыс. тонн. В то же время, за месяц розничные продажи бензина сократились на 8,3% — до 122,7 тыс. тонн.

    В ноябре розничные продажи бензина марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 — 58,9 тыс. тонн, марки А-98 — 374,1 тонны. Розничные продажи дизтоплива в Украине за месяц сократились на 10,2% — до 94,4 тыс. тонн.

    Вместе с тем, за год в Украине объемы продаж сжиженного газа выросли на 17,9%, бензина моторного — сократились на 11%, дизтоплива — уменьшились на 1,6%.

    Данные приведены без учета временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма.

    Напомним, с 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на большинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр.

    Подорожание топлива продолжается с 7 сентября. С тех пор средняя цена на бензин А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А95+ – на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

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