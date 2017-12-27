Луценко нацелился на чиновников, которые не освоили средства Януковича

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В начале 2018 года запланировано вернуть в госбюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства и не смог донести их до людей", — сказал Луценко.

Он отметил, что из 22 млрд грн ранее конфискованных средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

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"Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", — подчеркнул генеральный.

Напомним, в госбюджете на 2018 год заложено 4,7 млрд гривен поступлений от спецконфискации.

Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.