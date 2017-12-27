наверх
27.12.201700:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Луценко нацелился на чиновников, которые не освоили средства Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (691)

    (обновлено: )4
    По данным генерального прокурора, из 22 млрд грн ранее конфискованных средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В начале 2018 года запланировано вернуть в госбюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    "У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства и не смог донести их до людей", — сказал Луценко.

    Джозеф Байден. Архивное фото
    REUTERS Ruben Sprich
    Мемуары Байдена: Янукович и все, все, все

    Он отметил, что из 22 млрд грн ранее конфискованных средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

    Читайте также: Это американская история Украины. Рудяков о мемуарах Байдена

    "Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", — подчеркнул генеральный.

    Напомним, в госбюджете на 2018 год заложено 4,7 млрд гривен поступлений от спецконфискации.

    Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.

    Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине