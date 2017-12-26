Сотрудники ГПУ изымают документы в николаевской фирме - СМИ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры вечером во вторник изымают документы в торговой компании "Базис" в Николаеве, сообщает Новости-N со ссылкой на источники в прокуратуре.

Издание сообщает, что владельцами компании являются мама бывшего вице-мэра Романа Васюкова, жена народного депутата Украины Артема Ильюка и жена Игоря Дятлова. При этом отмечается, что Елена Ильюк еще до обысков написала заявление на увольнение и больше не имеет никакого отношения к "Базису".

Офис компании находится в бывшем помещении завода "Никонд" на ул. Космонавтов. Предприятие занимается изготовлением оконной фурнитуры.

"Правоохранители проводят выимку документов из-за черниговской компании "Родничок", с которой сотрудничал "Базис". В отношении "Родничка" открыто уголовное дело по факту незаконного перевода крупных сумм за пределы Украины", — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре.