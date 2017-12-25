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    Экономика

    Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ - "Укртрансгаз"

    (обновлено: )28302
    На сайте "Укртрансгаза" сообщили, что уровень заполнения хранилищ Украины за сутки уменьшился до 48,43% с 48,6%.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 декабря составил 14,989 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,35%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Центральный офис Нафтогаз Украины
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    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 48,43% с 48,6% в предыдущий день.

    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце сентября заявлял РИА Новости, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона.

    Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в новом зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-2017 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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