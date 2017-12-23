Украина проиграла от решения Стокгольмского арбитража - Бойко

КИЕВ, 23 дек — РАИ Новости Украина. Несмотря на решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", Украина все равно проигрывает, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок", экс-министр энергетики Юрий Бойко.

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Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"В 2014 году мы потребили газ, наша страна, и за него не заплатили "Газпрому", потому что шел спор о цене. С 485 долларов стоимости по контракту вышли на 350 долларов, но это значит, что мы должны будем заплатить 2 млрд долларов "Газпрому" сейчас, и суд это признал. Это действительно плохо. И одна надежда: когда будет рассматриваться транзитный контракт, что мы отобьемся за счет того, что получим от объема "Газпрома" какие-то деньги, которые погасят эту сумму", — сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

Также, по мнению экс-министра, газ украинской добычи необходимо продавать населению по себестоимости. Он добавил, что его себестоимость составляет 2 000 грн, а продается за 6 000 грн.

"Газ собственной добычи, который в стране добывается около 16 млрд, по Конституции является собственностью всего народа, и государственная компания "Укргаздобыча" добывает его, и он по газовому балансу идет для снабжения населения страны. Он имеет свою себестоимость: это зарплата людей, бурение, трубы, он имеет свои налоги, которые платятся с добычи этого газа, он имеет инвестиционную составляющую. Для того, чтобы дальше развивать, бурить новые скважины, нужно вкладывать деньги. Все это вместе составляет примерно около 2 000 гривен, его себестоимость (зарплата людей, трубы, бурения, компоненты), а его продают населению за 6 000 гривен", — резюмировал Бойко.

Отметим, "Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.