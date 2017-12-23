Коболев о решении в Стокгольме: больше не надо о чем-то просить Путина

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Украина избавилась от зависимости от российского газа, вопрос его закупок у РФ в будущем лежит в плоскости бизнес-отношений, заявил глава НАК "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Мы смогли достичь независимости, мы больше не должны ехать в Москву, просить о чем-то господина Путина, как это было раньше, сейчас это чисто бизнес-отношения", — сказал Коболев в интервью "5 каналу".

По его словам, кардинальное влияние на все дальнейшие отношения "Нафтогаза" с "Газпромом" будет иметь решение Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа.

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Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Нафтогаз", несмотря на это, счел решение суда победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.