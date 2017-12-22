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    Экономика

    Коболев сообщил, когда Украина привлечет партнера для управления ГТС

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    По словам Коболева, в марте будет получен полный перечень компаний, которые заинтересованы в управлении: "Мы предлагаем, чтобы сразу условия конкурса обсудить в Верховной Раде".
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. 

    Что ждет украинскую ГТС после 2019 года — мнение Марунича. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Что ждет украинскую ГТС после 2019 года. Мнение эксперта
    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что международный партнер может быть привлечен к совместному управлению украинской газо-транспортной системой (ГТС) уже в августе-сентябре 2018 года.

    "Совместное управление, мы считаем, что это можно начать делать с третьего квартала 2018 года, такой план есть в "Нафтогазе", он целиком прагматичный", — отметил он.

    "В марте мы получим полный перечень компаний, которые в управлении заинтересованы. Мы предлагаем, чтобы сразу условия конкурса обсудить в Верховной Раде… Сделать конкурс в течение двух-трех месяцев и уже до августа или до сентября окончательно подписывать документы с тем, кто выиграет конкурс", — сказал Коболев в интервью украинскому Пятому каналу.

    Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук заявил, что без российской стороны украинская газотранспортная система (ГТС) станет грудой металла.

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