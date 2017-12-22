Коболев сообщил, когда Украина привлечет партнера для управления ГТС

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что международный партнер может быть привлечен к совместному управлению украинской газо-транспортной системой (ГТС) уже в августе-сентябре 2018 года.

"Совместное управление, мы считаем, что это можно начать делать с третьего квартала 2018 года, такой план есть в "Нафтогазе", он целиком прагматичный", — отметил он.

"В марте мы получим полный перечень компаний, которые в управлении заинтересованы. Мы предлагаем, чтобы сразу условия конкурса обсудить в Верховной Раде… Сделать конкурс в течение двух-трех месяцев и уже до августа или до сентября окончательно подписывать документы с тем, кто выиграет конкурс", — сказал Коболев в интервью украинскому Пятому каналу.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук заявил, что без российской стороны украинская газотранспортная система (ГТС) станет грудой металла.