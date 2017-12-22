Стало известно, сколько Украина потратит на новый патронный завод

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. На создание в Украине нового патронного завода в 2018 году заложены 1,4 млрд гривен, сообщил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко на брифинге.

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"На строительство нового патронного завода в Украине в 2018 году заложено 1,4 млрд гривен", — заявил чиновник Минобороны.

Ранее генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что запуск строительства нового патронного завода в Украине планировался в 2017 году.