Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров на своем заседании 20 декабря продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров.

Запрет, который был введен в конце 2015 года, продлен до 31 декабря 2018 года.

"Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины", — говорится в документе.

Кроме того в постановление внесены изменения, дополняющие список запрещенных для ввоза из РФ товаров. Добавлены полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

Напомним, что после введения запрета на товары из РФ их транзит через территорию Украины все-таки был разрешен и осуществляется через все пункты пропуска на границе.

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