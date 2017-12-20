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    Экономика

    Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров

    Тема:

    ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго (303)

    (обновлено: )37727
    В решении украинского правительства указано, что санкции вводятся в ответ "на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины".
    Товары из Российской Федерации
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров на своем заседании 20 декабря продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров.

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    Запрет, который был введен в конце 2015 года, продлен до 31 декабря 2018 года.

    "Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины", — говорится в документе.

    Кроме того в постановление внесены изменения, дополняющие список запрещенных для ввоза из РФ товаров. Добавлены полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

    Напомним, что после введения запрета на товары из РФ их транзит через территорию Украины все-таки был разрешен и осуществляется через все пункты пропуска на границе.

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