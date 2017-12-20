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    В суде Лондона "ПриватБанк" требует арестовать имущество бывших владельцев

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    "ПриватБанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "ПриватБанка", в размере 3 млрд долларов.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев с требованием наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка в размере 3 млрд долларов, сообщает "Зеркало недели".

    Игорь Коломойский. Архивное фото
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    "В настоящий момент в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела "госбанк Украины "Приватбанк" против экс-собственников ПриватБанка". Согласно с регламентом суда, детали дела стороны пока не комментируют", — говорится в сообщении.

    По информации издания, государство в лице "ПриватБанка" обратилось в суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства по рефинансированию.

    Как сообщил источник, на данный момент дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства. В частности, "ПриватБанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "ПриватБанка", в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям.

    Сторону "ПриватБанка" в суде представляет компания Hogan Lovells. Юридическая фирма известна в Украине по двум крупным процессам, которые освещались в СМИ: Пинчук против Коломойского (в отношении акций ОАО "Криворожский железорудный комбинат") и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским БТА Банком (общая сумма претензий превышала $ 6 млрд).

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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