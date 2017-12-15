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    Экономика

    Германия дала 2 млн евро на помощь пострадавшим в Донбассе

    (обновлено: )4603
    По данным посольства ФРГ, СРС на протяжении многих лет оказывает поддержку тем, кто нуждается в помощи. За время работы миссии СРС в Украине стране было выделено почти 4,5 миллиона евро.
    Флаг Германии
    flickr.com/Will Palmer

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Германия выделила 2 миллиона евро союзу рабочих самаритян для помощи пострадавшим от конфликта в Донбассе, сообщается в пятницу на сайте посольства ФРГ в Украине.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Союз рабочих самаритян и в последующие годы будет осуществлять оказание срочной поддержки пострадавшим от конфликта на востоке Украины: на 2018 и 2019 год федеральное правительство выделило еще 2 миллиона евро, кроме того, СРС использует 200 000 евро собственных средств", — говорится в сообщении.

    По данным посольства, СРС на протяжении многих лет оказывает поддержку тем, кто нуждается в помощи. За время работы миссии СРС в Украине стране было выделено почти 4,5 миллиона евро.

    В рамках гуманитарной миссии предусматривается помощь в подготовке к зимнему периоду. В марте 2018 года начнется новая фаза проекта, которая будет реализована в Луганской и Донецкой областях. Планируется обеспечить питанием и предметами гигиены особо нуждающихся граждан, прежде всего пожилых лиц.

    Ранее стало известно, что финансовая поддержка Германии Украине с 2014 по 2016 год составляла более 800 миллионов евро.

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