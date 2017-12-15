Германия дала 2 млн евро на помощь пострадавшим в Донбассе

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Германия выделила 2 миллиона евро союзу рабочих самаритян для помощи пострадавшим от конфликта в Донбассе, сообщается в пятницу на сайте посольства ФРГ в Украине.

"Союз рабочих самаритян и в последующие годы будет осуществлять оказание срочной поддержки пострадавшим от конфликта на востоке Украины: на 2018 и 2019 год федеральное правительство выделило еще 2 миллиона евро, кроме того, СРС использует 200 000 евро собственных средств", — говорится в сообщении.

По данным посольства, СРС на протяжении многих лет оказывает поддержку тем, кто нуждается в помощи. За время работы миссии СРС в Украине стране было выделено почти 4,5 миллиона евро.

В рамках гуманитарной миссии предусматривается помощь в подготовке к зимнему периоду. В марте 2018 года начнется новая фаза проекта, которая будет реализована в Луганской и Донецкой областях. Планируется обеспечить питанием и предметами гигиены особо нуждающихся граждан, прежде всего пожилых лиц.

Ранее стало известно, что финансовая поддержка Германии Украине с 2014 по 2016 год составляла более 800 миллионов евро.