В Нацбанке рассказали об уровне международных резервов Украины

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины до конца 2017 года останутся на уровне немного ниже 19 миллиардов долларов, заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий на брифинге в четверг.

На 1 декабря международные резервы Украины составляли 18,905 миллиарда долларов, сообщал ранее Нацбанк. С начала года они выросли на 22%.

"До конца года наш прогноз, что золотовалютные резервы будут немного ниже, чем 19 миллиардов долларов", — сказал Чурий на брифинге, трансляцию которого регулятор вел на своей странице в Facebook.

На 1 января 2017 года международные резервы Украины составляли 15,54 миллиарда долларов.

Ранее Нацбанк прокомментировал угрозу срыва получения очередного транша МВФ.