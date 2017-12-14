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    В Нацбанке рассказали об уровне международных резервов Украины

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    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер (187)

    (обновлено: )10011
    До конца года прогноз, что золотовалютные резервы будут немного ниже, чем 19 миллиардов долларов, сказал замглавы Нацбанка Олег Чурий на брифинге.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины до конца 2017 года останутся на уровне немного ниже 19 миллиардов долларов, заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий на брифинге в четверг.

    На 1 декабря международные резервы Украины составляли 18,905 миллиарда долларов, сообщал ранее Нацбанк. С начала года они выросли на 22%.

    "До конца года наш прогноз, что золотовалютные резервы будут немного ниже, чем 19 миллиардов долларов", — сказал Чурий на брифинге, трансляцию которого регулятор вел на своей странице в Facebook.

    На 1 января 2017 года международные резервы Украины составляли 15,54 миллиарда долларов.

    Ранее Нацбанк прокомментировал угрозу срыва получения очередного транша МВФ.

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