Украина подала заявку по новой макрофинансовой помощи от ЕС

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский Союз рассмотрит заявку Украины по новой программе макрофинансовой помощи в течение ближайших нескольких месяцев.

Он отметил, что Украина подала заявку на новую программу макрофинансовой помощи, и Еврокомиссия должна оценить потребности страны во внешнем финансировании, после чего определит целесообразность новой программы.

"Если будет положительное решение, комиссия подаст предложение в Европарламент и Совет Европы. Всего этого стоит ожидать в следующие несколько месяцев", — отметил Мингарелли, передает УНИАН.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Еврокомиссия вскоре объявит о новой программе макрофинансовой помощи для страны на 2018-2019 годы, при этом не назвал ее сумму. Общий объем предыдущего пакета макрофинансовой помощи Евросоюза, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 миллиарда евро. Киев уже получил два транша, выделение третьего транша в 600 миллионов евро откладывается из-за невыполнения ряда условий.

Ранее Мингарелли заявил, что Киев потеряет возможность получить последний транш, если в ближайшее время не выполнит ряд требований. По его словам, Украине еще нужно выполнить четыре требования: снять запрет на экспорт леса-кругляка, запустить автоматическую проверку электронных деклараций чиновников, принять закон о кредитном реестре Нацбанка и запустить механизм проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.