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    Кабмин утвердил целевую программу восстановления Донбасса

    (обновлено: )131
    С предложением утвердить госпрограмму по Донбассу выступил на заседании правительства глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Кабмин Украины в среду утвердил государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в Донбассе, следует из видеотрансляции из зала заседаний правительства на украинском телевидении.

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    "Предлагаю утвердить государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины", — заявил на заседании правительства глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. После этого проект постановления был принят единогласно с необходимостью доработки. Содержание документа пока не обнародовано.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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