Кабмин начал отбор международного партнера для управления ГТС

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров официально начинает процедуру отбора международного партнера для управления газотранспортной системой (ГТС), сообщил вице-премьер Владимир Кистион.

"Правительство сегодня принимает решение, сегодня мы начинаем официально процесс поиска и отбора партнера для совместной эксплуатации ГТС, это решение вытекает из закона о рынке природного газа и из тех консультаций, которые были проведены буквально на прошлой неделе вами и европейским сообществом", — сказал Кистион на заседании Кабмина в среду.

Он уточнил, что основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка ГТС, а поиском займется специально созданная правительством рабочая группа.

Верховная Рада в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабмин в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

В понедельник Кистион сообщал, что правительство рассматривает в качестве партнеров для управления ГТС как европейские, так и американские газовые компании.