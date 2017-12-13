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    Экономика

    Кабмин начал отбор международного партнера для управления ГТС

    (обновлено: )12603
    Основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка ГТС, а поиском займется специально созданная правительством рабочая группа.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров официально начинает процедуру отбора международного партнера для управления газотранспортной системой (ГТС), сообщил вице-премьер Владимир Кистион.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Правительство сегодня принимает решение, сегодня мы начинаем официально процесс поиска и отбора партнера для совместной эксплуатации ГТС, это решение вытекает из закона о рынке природного газа и из тех консультаций, которые были проведены буквально на прошлой неделе вами и европейским сообществом", — сказал Кистион на заседании Кабмина в среду.

    Он уточнил, что основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка ГТС, а поиском займется специально созданная правительством рабочая группа.

    Верховная Рада в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

    Кабмин в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

    В понедельник Кистион сообщал, что правительство рассматривает в качестве партнеров для управления ГТС как европейские, так и американские газовые компании.

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