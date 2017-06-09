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    Экономика

    В Одессе сняли блокаду "Сбербанка"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (316)

    (обновлено: )44240
    По данным местного издания, отделения "Сбербанка" отмыли от надписей. В настоящее время они работают в обычном режиме. Блокада финучреждения прекратилась.
    Прекращение блокады Сбербанка в Одессе, 9 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Представители гражданского корпуса "Азов" прекратили блокирование одесских отделений украинской дочки "Сбербанка России".

    Как сообщает местное издание "Думская", здания, которые занимает финучреждение, отмыли от надписей, людей внутрь пускают.

    Банк работает в обычном режиме.

    Думская.net
    Прекращение блокады "Сбербанка" в Одессе, 9 июня 2017

    Напомним, Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков — украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).

    Смотрите также: "Гонтарева — в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

    Отделения "Сбербанка" в Одессе подвергались атакам "Нацкорпуса": их обливали краской, муровали и расписывали оскорблениями.

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