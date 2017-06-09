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    Гройсман предрек абсолютное банкротство Пенсионному фонду через 5 лет

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (158)

    (обновлено: )68103
    Председатель правительства также сообщил, что законопроект о пенсионной реформе уже готов. При этом Гройсман заверил, что Кабмин отказался от повышения пенсионного возраста, как того требовали международные кредиторы.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины гарантировано обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Пожилая женщина. Архивное фото
    УНИАН
    Политолог: пенсионная реформа – это пока чистая политика

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    "Если мы не будем проводить пенсионную реформу, то через 3-5 лет ПФУ станет абсолютным банкротом", — заявил он.

    Председатель правительства также сообщил, что законопроект о пенсионной реформе уже готов. При этом Гройсман заверил, что Кабмин отказался от повышения пенсионного возраста, как того требовали международные кредиторы.

    "Мы отстояли позицию с международными партнерами — никакого изменения пенсионного возраста", — добавил премьер.

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.

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