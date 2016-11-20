НБУ: банк "Михайловский" не был продан до банкротства

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заявляет, что информация, распространяемая собственником обанкротившегося банка "Михайловский" Виктором Полищуком, о том, что он продал банк до признания неплатежеспособным, не соответствуют действительности и является "попыткой избежать ответственности за доведение банка до банкротства". Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ, передает издание Сomments.ua.

Регулятор напоминает, что, согласно закону, владелец банка должен заблаговременно уведомить его о намерении продать свои акции. "Такое сообщение Национальный банк получил от господина Полищука только 23 мая, о чем свидетельствует отметка канцелярии регулятора. При этом само такое сообщение датировано 6 мая, поэтому у НБУ есть основания полагать, что оно было датировано задним числом, иначе трудно объяснить, почему оно поступило в НБУ лишь через две недели после подписания", – отмечают в Нацбанке.

"Полищук якобы продал свои доли в ООО "Экосипан" (компания, через которую он владел банком) 11 физическим лицам ("футбольной команде"). Эти лица никогда не подавали документов в НБУ для совместного приобретения существенного участия", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в субботу, 19 ноября. вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг" от 15 ноября 2016 г. №1736-VIII, который, в частности, позволит вернуть средства обманутым вкладчикам банка "Михайловский".