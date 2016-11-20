Экономист: Украина – самая бедная страна в Европе

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что субсидии в Украине — явление временное. По его словам, параллельно в правительстве будут применять меры для повышения социальных стандартов и увеличения заработков граждан. Когда эти показатели вырастут, субсидии — как явление — исчезнут.

Почему большинство украинцев не в состоянии самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Большие зарплаты — это следствие экономической политики, которую проводит правительство, и следствие доверия между наемными работниками, работодателями и должностными лицами. Каждый выполняет свою часть общественного договора, и все знают, что друг на друга можно в этом полагаться. Мы видим множество стран, где и заработные платы выше, чем в Украине, и условия для ведения бизнеса лучше. Особенно сейчас, когда Украина является самой бедной страной в Европе. Все, кто находятся рядом с нами, имеют лучшую ситуацию", — пояснил Гаврилечко.

Ранее генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Уильям Лейси Свинг заявил, что большинство вынужденных переселенцев из Донбасса в Украине находятся почти на черте бедности.