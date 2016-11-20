Витренко: при победе "Нафтогаза" в Стокгольме "Газпром" заплатит миллионы

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В случае выигрыша в Стокгольмском арбитражном суде российский "Газпром" будет ежегодно платить национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" на 4 млрд долларов больше за транзит газа по территории Украины, сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook накануне слушания по транзитному контракту, которое состоится в понедельник, 21 ноября.

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"Проблема в том, что "Газпрому" придётся выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок", — подчеркнул он.

Также он сообщил о требованиях "Нафтогаза" к "Газпрому": установление тарифа на транзит в соответствие с европейскими правилами, соблюдение украинского и международного законодательства при изменении условий контракта.

"Трибунал из трех арбитров должен разрешить не политический, а юридический спор — как интерпретировать контракты, какие нормы права и как применять. Стороны подали тысячи страниц документов. Свидетели и эксперты дают показания. Юристы обращают внимание на каждый нюанс", — отметил Витренко.

"Мир смотрит на этот арбитраж как на тест для Украины — насколько мы как страна готовы отстаивать свои национальные интересы, насколько ради этого мы готовы ставить компетентность выше лояльности, насколько мы понимаем, что успех нашей страны — это успех каждого из нас", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, слушания по делу о транзите российского газа через Украину начнутся в арбитраже Стокгольма 21 ноября.