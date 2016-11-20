наверх
10.03.201801:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Витренко: при победе "Нафтогаза" в Стокгольме "Газпром" заплатит миллионы

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (823)

    (обновлено: )2795231
    В "Нафтогазе" сообщили, что "Газпрому" придётся "выплатить десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит".
    Юрий Витренко
    Facebook Юрия Витренко

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В случае выигрыша в Стокгольмском арбитражном суде российский "Газпром" будет ежегодно платить национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" на 4 млрд долларов больше за транзит газа по территории Украины, сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook накануне слушания по транзитному контракту, которое состоится в понедельник, 21 ноября.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Стокгольмский арбитраж: все идет к переговорам с "Газпромом" - Землянский

    Читайте также: Через три года после Майдана в стране зреет новое противостояние

    "Проблема в том, что "Газпрому" придётся выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок", — подчеркнул он. 

    Также он сообщил о требованиях "Нафтогаза" к "Газпрому": установление тарифа на транзит в соответствие с европейскими правилами, соблюдение украинского и международного законодательства при изменении условий контракта.

    "Трибунал из трех арбитров должен разрешить не политический, а юридический спор — как интерпретировать контракты, какие нормы права и как применять. Стороны подали тысячи страниц документов. Свидетели и эксперты дают показания. Юристы обращают внимание на каждый нюанс", — отметил Витренко.

    "Мир смотрит на этот арбитраж как на тест для Украины — насколько мы как страна готовы отстаивать свои национальные интересы, насколько ради этого мы готовы ставить компетентность выше лояльности, насколько мы понимаем, что успех нашей страны — это успех каждого из нас", — подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, слушания по делу о транзите российского газа через Украину начнутся в арбитраже Стокгольма 21 ноября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине