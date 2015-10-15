В ЛНР Курченко подозревают в финансировании ВСУ

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Специальная парламентская комиссия, созданная самопровозглашенной Луганской народной республики, подозревает беглого олигарха Сергея Курченко в незаконных операциях по отмыванию денег и финансировании военной операции в Донбассе, сообщил РИА Новости председатель комиссии Павел Малый.

Парламентская комиссия по расследованию махинаций Курченко в ЛНР и аффилированных к нему структур была создана по инициативе Малого.

"В результате предварительного расследования, проведенного комиссией Народного совета ЛНР, появилось подозрение в участии господина Курченко в незаконных операциях по отмыванию денег. Мы считаем, что здесь возможны определенные злоупотребления касательно налогообложения и касательно финансирования данными ресурсами спецоперации против народных республик Донбасса", — уточнил Малый.

По словам депутата, финансовые махинации, производимые Курченко, подтверждает запрос Минюста Австрии, направленный в Украину, "касательно переводов денежных средств через два оффшора на счета Бориса Ложкина, который является руководителем Администрации президента Порошенко", добавил депутат.

Малый подчеркнул, что данная информация подтверждается также некоторыми членами Блока Петра Порошенко.

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