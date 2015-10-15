Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,24% - GSE

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 15 октября составил 15,991 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,24%, свидетельствуют данные на сайте Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 51,67% с 51,54% по состоянию на 14 октября, когда в украинских ПХГ находилось 15,952 миллиарда кубометров газа.

В зимнем газовом пакете, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК. В рамках зимнего пакета правительство РФ предоставило Украине скидку на четвертый квартал — около 20 долларов за тысячу кубов. Сама контрактная цена составляет 248-252 доллара за тысячу кубов, говорил ранее министр энергетики РФ Александр Новак.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о достижении договоренности с "Нафтогазом Украины" о предоплате и планируемом возобновлении поставок газа. Украинская сторона направила "Газпрому" заявку на поставку 2 миллиардов кубов газа в октябре. В понедельник "Газпром" получил от "Нафтогаза" 234 миллиона долларов предоплаты за поставки в октябре и возобновил экспорт газа на Украину после трехмесячного перерыва.

Дополнительное соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает отказ от контрактного условия "бери или плати" на период до 31 марта 2016 года. Кроме того, оговаривается возможность для Украины отбирать газ в суточном режиме в объеме до 114 миллионов кубометров.

В первом полугодии 2015 года Украина закупила 3,7 миллиарда кубометров российского газа. В июле, августе и сентябре "Нафтогаз" не покупал газ у России. Украинскую сторону не устроила цена, которая с учетом скидки в 40 долларов должна была составить 247,17 доллара за тысячу кубометров. В этот период Украина обходилась закупкой газа по реверсу.