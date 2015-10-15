Противостояние в энергетической сфере нарастает - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Минэнергоугля поставило под угрозу получение "Нафтогазом" кредита от ЕБРР на сумму 300 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министра Арсений Яценюк.

У главы Минэнерго Владимира Демчишина есть ряд фундаментальных замечаний к плану реформирования "Нафтогаза".

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Маруничв эфире радиостанции Голос Столицы назвал происходящее в энергетической сфере "частным элементом большого политического противостояния между украинскими политсилами".

По словам Марунича,глава Минэнерго Владимир Демчишин является откровенным ставленником президента Порошенко, а глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев – ставленник Яценюка.

"Противостояние нарастает. Никто не хочет терять контроль над финансовыми потоками и отдавать их политической силе – оппоненту", — подчеркнул эксперт.



