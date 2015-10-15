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    Противостояние в энергетической сфере нарастает - эксперт

    (обновлено: )418
    По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, никто не хочет терять контроль над финансовыми потоками и отдавать их политической силе – оппоненту.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Минэнергоугля поставило под угрозу получение "Нафтогазом" кредита от ЕБРР на сумму 300 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министра Арсений Яценюк. 

    Флаг Украины
    Associated Press Evgeniy Maloletka
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    У главы Минэнерго Владимира Демчишина есть ряд фундаментальных замечаний к плану реформирования "Нафтогаза". 

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Маруничв эфире радиостанции Голос Столицы назвал происходящее в энергетической сфере "частным элементом большого политического противостояния между украинскими политсилами". 

    По словам Марунича,глава Минэнерго Владимир Демчишин является откровенным ставленником президента Порошенко, а глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев – ставленник Яценюка.

    "Противостояние нарастает. Никто не хочет терять контроль над финансовыми потоками и отдавать их политической силе – оппоненту", — подчеркнул эксперт.  


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