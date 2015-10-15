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10.03.201803:10
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    НБУ установил курс доллара на уровне 21,69 грн/долл

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    Украина в ожидании новых траншей МВФ. (152)

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    По информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины, курс евро установлен на отметке 2481,18 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,48 гривны за 10 рублей.
    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 16 октября, на уровне 2169,06 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен на отметке 2481,18 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,48 гривны за 10 рублей.

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    Ранее сообщалось, что торги по доллару на межбанковском валютном рынке в четверг закрылись в диапазоне 21,65-21,75 грн/долл, торги евро завершились на уровне 24,61-24,72 грн/евро, по российскому рублю — 0,346-0,348 грн/рубль.

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