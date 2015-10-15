НБУ установил курс доллара на уровне 21,69 грн/долл

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 16 октября, на уровне 2169,06 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен на отметке 2481,18 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,48 гривны за 10 рублей.

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Ранее сообщалось, что торги по доллару на межбанковском валютном рынке в четверг закрылись в диапазоне 21,65-21,75 грн/долл, торги евро завершились на уровне 24,61-24,72 грн/евро, по российскому рублю — 0,346-0,348 грн/рубль.

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